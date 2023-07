“Diventa reporter ora”: arriva il nuovo corso della Newsroom Academy

“Diventa reporter ora“ è il nuovo corso della Newsroom Academy de InsideOver e ilGiornale.it e sarà curato dal giornalista Daniele Bellocchio a partire dal prossimo 21 ottobre.

Si tratta del secondo corso che il reporter tiene per la Newsroom Academy dopo quello del 2022. Il corso si svolgerà , come i precedenti appuntamenti della Newsroom Academy, in presenza nella redazione de ilGiornale.it nella sede di via Gaetano Negri 4 a Milano e durerà fino al 2 dicembre con sei diversi appuntamenti, tutti il sabato.

Realizzi un reportage e parti per un assegnato

Nel corso saranno approfondite le tecniche di costruzione di un reportage insieme ad un reporter che, nonostante la giovane età , ha alle spalle numerosi e importanti servizi in aree complesse del mondo, dall’area del lago Ciad all’Afghanistan governato dai Talebani, dalla Nigeria alla Somalia (vedi tutti i reportage di Daniele Bellocchio). Ai corsisti sarà quindi offerta la possibilità di entrare in contatto diretto con alcuni dei nomi più quotati dell’informazione nazionale: direttori di testate, autori televisivi, fotografi, documentaristi da cui “rubare” segreti, suggerimenti, tecniche per costruire un reportage oggi.

Oltre agli incontri con ospiti di eccellenza, il grande valore aggiunto del corso e la pecularità della Newsroom Academy tutta è la possibilità di “far andare subito le mani”, mettendo in pratica quanto si apprende durante le lezioni.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Gli studenti impareranno le tecniche di realizzazione e produzione di un reportage, e come relazionarsi a redazioni televisive e giornalistiche per proporre in maniera efficace il proprio lavoro; impareranno anche quali sono gli elementi stilistici imprescindibili per comporre un testo che possa aspirare alla pubblicazione e come poi diffonderlo sui social.

Daniele Bellocchio è il docente del nuovo corso della Newsroom Academy “Diventa reporter ora“: sei appuntamenti per realizzare un reportage che potrebbe essere pubblicato. In più, lo studente più promettente partirà per un assegnato con Bellocchio che lo guiderà passo passo nella creazione di un reportage a quattro mani

Nel corso dell’incontro di chiusura del 2 dicembre, sarà selezionato un lavoro tra quelli svolti che verrà pubblicato su InsideOver e ilGiornale.it. Sempre in quell’occasione, verrà anche scelto uno studente che partirà per un assegnato con Daniele Bellocchio per realizzare sotto la sua supervisione un reportage. Andrà sul campo con un professionista esperto che lo guiderà passo passo nella realizzazione di un lavoro a quattro mani. La cura per le nuove leve, l’attenzione verso le esigenze, le curiosità , le aspettative delle giovani promesse è infatti un tratto caratterizzante la Newsroom Academy tutta. E quale occasione migliore se non quella di poter osservare da vicino un professionista per imparare questo difficile e allo stesso tempo bellissimo mestiere?

Gli ospiti

Oltre all’impronta fortemente pragmatica e operativa, caratterizzante del corso di reportage sono anche gli ospiti provenienti da ambiti e media diversi.

Massimiliano Menichetti, direttore di Radio Vaticana e di Vatican News; Andrea Iacobini, dal 2012 in servizio come portavoce nazionale di Unicef per l’Italia; Alessandra Frigo, autrice a Piazzapulita su La7 dopo esserlo stata in Mediaset per Le Iene; Lucia Cuocci, giornalista della Radio Svizzera Italiana; Sara Melotti, freelance che si occupa di documentari e fotogiornalismo.

Un parterre eterogeneo di professionisti del mestiere che trasmetteranno agli allievi della Newsroom Academy la loro esperienza e insegneranno ad adoperare i “ferri del mestiere” ai reporter in erba che parteciperanno alle lezioni.

Una volta di più la Newsroom Academy apre le sue porte a chi coltiva il sogno e la vocazione di diventare giornalisti e raccontare il mondo. Mirando a fare del corso un’opportunità di crescita, sviluppo di competenze e promozione di contatti professionali utile per tutti, docenti compresi. Contribuendo a promuovere quella necessaria contaminazione tra esperienze che è fondamentale per muoversi nel mondo del giornalismo contemporaneo.