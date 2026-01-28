È online il nuovo corso on-demand di InsideOver:

“Populismo, sovranismo e crisi della democrazia: capire i fenomeni della politica contemporanea” realizzato da Marco Tarchi.

Oltre le semplificazioni: populismo e sovranismo

Negli ultimi anni avrete sicuramente sentito parlare di populismo e sovranismo, due concetti politici fin troppo abusati, semplificati o peggio denigrati dall’opinione pubblica. Per capire che cosa sono, qual è il loro significato, a cosa si riferiscono e, soprattutto, come influiscono sul dibattito politico odierno, InsideOver ha chiamato in causa uno dei massimi esperti internazionali in materia: Marco Tarchi.

Tarchi è professore emerito dell’Università di Firenze. Per oltre vent’anni ha insegnato Scienza Politica nell’ateneo fiorentino, dove tuttora insegna Comunicazione politica e Analisi e teoria politica. Dirige le riviste Diorama e Trasgressioni, e collabora a varie riviste scientifiche internazionali. Fra le sue numerose pubblicazioni ha dedicato due saggi al fenomeno del populismo: Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo (Il Mulino, 2018) e Anatomia del populismo (Diana Edizioni, 2019).

Analizzare le parole, capirne il significato

Il termine “populismo” è ormai onnipresente. Lo si invoca ogni giorno per attribuire responsabilità o per annunciare nuovi successi politici. L’etichetta di “populista” viene applicata a leader e partiti di ogni tipo, spesso però in modo impreciso, polemico o strumentale. Per restituire chiarezza a questo concetto è necessario liberarlo da pregiudizi e semplificazioni, sottoporlo a un’analisi scientifica rigorosa e ricostruirne l’anatomia, così da comprenderne davvero le caratteristiche e il significato. Lo stesso si può dire per il sovranismo, l’altro fenomeno che caratterizza la politica contemporanea.

È dunque fondamentale uscire dallo sterile campo della polemica e di comprendere che cosa realmente siano il populismo e il sovranismo, quali ne siano le cause, le manifestazioni, il rapporto con la democrazia.

Proprio alla democrazia è dedicata la seconda parte del corso. Da un lato è soggetta a una venerazione acritica ma dall’altro capita sempre più spesso di sentire che “è in crisi” e non più amata dai suoi naturali referenti (i cittadini comuni). Si parla addirittura di una sua evoluzione: dalla democrazia come l’abbiamo sempre intesa fino a oggi alla cosiddetta post democrazia. Come stanno le cose? Che cosa succede?



Se sceglierai questo corso imparerai tutto quel che serve per rispondere a questa e altre domande. Conoscerai in maniera approfondita i fenomeni del populismo e del sovranismo, e assimilerai nozioni scientifiche, spiegate in maniera chiara e comprensibile, per formare (o rafforzare) il tuo pensiero critico.